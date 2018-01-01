"ديدي" تسعى لفصل وحدة خدمات السيارات في صفقة الـ 1.5 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة إن شركة ديدي تشو شينغ الصينية العملاقة لخدمات نقل الركاب تتطلع لفصل وحدة

خدمات السيارات، في صفقة تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار، قبيل طرحها العام الأولي المتوقع.



وبينما لم تؤكد ديدي خططها للطرح العام الأولي، فإن فصل جزء من الأصول ذي ثقل عن أنشطتها قد يكون خطوة في هذا الاتجاه، وسيكون الطرح العام الأولي واحدا من أكبر الطروحات في السنوات

الأخيرة في ضوء قيمة الشركة الحالية البالغة 56 مليار دولار.



وأبلغت المصادر "رويترز" أن ديدي تأمل بأن تجمع ما بين مليار دولار ومليار ونصف المليار دولار من خلال فصل وحدة خدمات السيارات، وخاطبت المستثمر الطويل الأمد مجموعة سوفت بنك وغيرها.



وأضافت المصادر أن الشركة تقيم هذه الوحدة حاليا بما يتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار،

وأحجمت ديدي عن التعليق، بينما لم ترد مجموعة سوفت بنك على طلب للتعقيب، وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها لأن المعلومات سرية.



كانت الشركة الصينية العملاقة لخدمات نقل الركاب دشنت في أبريل وحدة خدمات السيارات، التي تضم أنشطة تأجير السيارات والمبيعات والصيانة وغيرها.