برلماني يطالب بسرعة فتح ملف مخالفات اللجنة الأوليمبية

قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عليه ألا ينتظر طويلا، بعدما أرسل الجهاز المركزى للمحاسبات رده على اللجنة الأوليمبية أمس، فيما يخص مخالفات هشام حطب رئيس اللجنة.



وأضاف "فؤاد" في بيان: لم يعد هناك مفرا من إرسال القضية برمتها للنيابة العامة، من أجل التحقيق فيها، هذا فى ظل أن الجهاز المركزى للمحاسبات نفسه أرسل ردًا للجنة الأوليمبية منذ أسبوع كامل.



وتابع: علينا أن نثق بأن أشرف صبحي وزير الرياضة لن يتستر على مخالفات هشام حطب، بل سيحيلها للنيابة حتى تكشف الحقائق كاملة.

