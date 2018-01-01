برلمانى إيرانى: الغرب لن يقود حربًا اقتصادية ضد أمريكا من أجلنا

قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة لمجلس الشوري الإسلامي في إيران، حشمت الله فلاحت بيشه، اليوم الثلاثاء، إنّ المفاوضات بين بلاده وأوروبا ما زالت مستمرة، وإن المقترحات التي يقدّمها الجانب الأوروبي لإيران يجب أن تتضمن حزمة ضمانات عملية، حسبما أفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.



وأكد البرلماني الإيراني على ضرورة أن تحدّد الدول الأوروبية بديلًا عن الشركات التي منعتها الولايات المتحدة من العمل في إيران لتعويض هذا البلد ما لحقت به من أضرار جرّاء هذا النهج.



كما أكّد علي أهمية متابعة تأسيس بنك استثمار أوروبي وصندوق استثماري أوروبي ومؤسسات أخري مماثلَة خلال دراسة حزمة المقترحات، متسائلًا عن سبب عدم إدراجها في حزمة المقترحات منذ البداية.



وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن رئيس لجنة الأمن القومي النيابية أعرب عن اعتقاده بأنّ الدول الأوروبية لن تخوض حربًا تجارية واقتصادية ضد الولايات المتحدة من أجل إيران، لكنه في الوقت نفسه رأى وجود رغبة لدى الأوروبيين في الحفاظ علي الاتفاق النووي رغم كل ذلك، عازيًا ذلك إلى تفاؤل ما زال قائمًا لدى هذه الدول تري من خلاله إمكانية تسوية واشنطن، وطهران القضايا العالقة بينهما.



وقال بيشه: "إنّ الإتفاق النووي ليس اتفاقًا بين طهران وواشنطن بل هو اتفاق عالمي وعلي الدول الأوروبية أخذ هذه القضية بعين الاعتبار وعدم انتظار ما سيؤول إليه الأمر بين طهران وواشنطن".



وأكد أن "نهاية الاتفاق النووي لا تعني نهاية العالم، لكننا نتوقع من الجانب الأوروبي إبداء إجراءات ميدانية تطبيقية تخدم الاتفاق النووي دون انتظار تسوية بين ايران والولايات المتحدة"، حسب "إرنا".