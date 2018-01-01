النفط يهبط لليوم الثاني بفعل مخاوف من وفرة المعروض

نزلت أسعار النفط للجلسة الثانية اليوم الثلاثاء مع انحسار المخاوف من تعطل محتمل لبعض الإمدادات، في حين ركز المستثمرون على احتمال تضرر النمو العالمي جراء تفاقم الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة.



وتراجع العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 32 سنتا بما يوازي 0.5 % إلى 71.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 0638 بتوقيت جرينتش ليسجل أقل مستوى منذ 17 أبريل، وكان الخام هبط 4.6 % أمس الاثنين.



وفقدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا بما يعادل 0.5 % إلي 67.75 دولار للبرميل وكان الخام قد تراجع أمس 4.2 %.



وقالت الهيئة الحكومية المعنية بالتخطيط في الصين اليوم الثلاثاء إن بكين مازالت واثقة من تحقيق النمو المستهدف عند حوالي 6.5 % هذا العام رغم الاعتقاد بأنها ستواجه صعوبات في النصف الثاني من العام مع اشتداد الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة.



تأتي التصريحات بعد يوم من إعلان الصين تباطؤا طفيفا للنمو في الربع الثاني وتسجيل أضعف وتيرة نمو لأنشطة المصانع في عامين في يونيو، بما يشير لمزيد من الضعف في أوضاع الأعمال خلال الأشهر المقبلة مع تنامي الضغوط التجارية.



ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من سبع مناطق رئيسية للنفط الصخري بواقع 143 ألف برميل يوميا ليسجل مستوى قياسيا عند 7.47 مليون برميل يوميا في أغسطس بحسب التقرير الشهري لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادر أمس الاثنين.

