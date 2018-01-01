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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 09:27 ص

هداف أستراليا التاريخي يعتزل اللعب الدولي

تيم كاهيل، هداف أستراليا
تيم كاهيل، هداف أستراليا التاريخي
أ ش أ
dostor.org/2252172

قرر تيم كاهيل، هداف أستراليا التاريخي، اعتزال اللعب دوليا، بعد مشاركة رابعة محبطة في كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وقال كاهيل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، "اليوم أعلن رسميا نهاية مسيرتي الدولية مع منتخب أستراليا.. لا يمكن أن تصف الكلمات ما كان يعنيه تمثيل بلدي".

وأضاف كاهيل "38 عاما": أوجه الشكر للجميع، لدعمي خلال كل هذه السنوات التي حملت فيها شعار أستراليا.

وسجل هداف أستراليا التاريخي، 50 هدفا في 107 مباريات دولية، وشارك مرة واحدة في نهائيات روسيا كبديل في آخر مباراة بدور المجموعات التي تعرض فيها منتخب بلاده للهزيمة 0-2 أمام بيرو.

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