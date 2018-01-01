بعثة الدعم: تصريحات نيكلسون عن محادثات السلام الأفغانية أسيء فهمها

نفت بعثة الدعم الحازم، التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، تقارير أشارت

إلى أن قائدها الجنرال الأمريكي جون نيكلسون قال إن الولايات المتحدة مستعدة للمشاركة في مفاوضات مباشرة مع طالبان، قائلة إن تصريحاته "أسيء فهمها".



وفي بيان أشارت البعثة إلى تقارير أمس الاثنين كرر فيها نيكلسون تصريحات أدلى بها وزير الخارجية مايك بومبيو حول إمكانية إجراء محادثات مع طالبان تشارك فيها الولايات المتحدة.



وقال نيكلسون في بيان "الولايات المتحدة ليست بديلا للشعب الأفغاني أو الحكومة الأفغانية"، وأضاف "إعادة تأكيدي لتصريح وزير الخارجية بومبيو، الذي قال فيه إن محادثات السلام ستشمل نقاشا بشأن القوات الدولية واستعداد الولايات المتحدة للعمل مع طالبان والحكومة الأفغانية والشعب الأفغاني لتحقيق سلام دائم، أسيء فهمه".



وترفض طالبان المشاركة في محادثات مع حكومة الرئيس أشرف غني التي تعتبرها الحركة غير شرعية وتصر على أنها لن تجري محادثات سوى مع الولايات المتحدة، وفي تصريحاته أمس الاثنين قال نيكلسون إن الولايات المتحدة تدرك أن هناك دورا مهما عليها أن تلعبه في عملية السلام.



وقال "وزير خارجيتنا السيد بومبيو قال إننا، أي الولايات المتحدة، مستعدون للحوار مع طالبان ومناقشة دور القوات الدولية.. نأمل أن يدركوا هذا وأن يساعدوا في دفع عملية السلام".



تأتي هذه التصريحات في ظل تنامي تكهنات بشأن تحركات لبدء محادثات مع طالبان في أعقاب وقف لإطلاق النار كان الأول من نوعه خلال عطلة عيد الفطر الشهر الماضي.



وصرح بومبيو الشهر الماضي بأن الولايات المتحدة مستعدة "لدعم وتسهيل والمشاركة في" مناقشات مع طالبان بشأن دور القوات الدولية في أفغانستان لكنه أكد على أن الأفغان هم من يقودون عملية السلام.