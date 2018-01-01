خاميس رودريجيز لن يرحل من بايرن ميونخ

أكد مسؤول بشركة "جيستيفوت" التي يرأسها وكيل اللاعبين خورخي مينديز، أن الكولومبى خاميس رودريجيز الذى يلعب فى صفوف بايرن ميونخ عن طريق الإعارة من ريال مدريد الاسبانى لن يعود للنادى الملكى فى الانتقالات الصيفية.



وأضاف المسؤول فى تصريحات لشبكة "أى اس بى أن" أن النجم الكولومبى لن يعود لريال مدريد قبل انتهاء فترة إعارته نهاية الموسم القادم.



وأشارت عدة تقارير صحفية، إلى اقتراب رودريجيز من العودة لريال مدريد، ولكن وكلاء اللاعب أكدوا عدم وجود أي شرط في الاتفاق بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، يسمح بإنهاء الإعارة.



وكان ريال مدريد قد أعار رودريجيز لبايرن ميونخ الصيف الماضي، لمدة عامين بقيمة 5 ملايين يورو لكل موسم، مع وجود خيار لدى النادى البافاري، بعد عام 2019، بدفع 35.2 مليون يورو، وضم اللاعب بشكل نهائي.