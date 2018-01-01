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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 09:20 ص

الهجرة: غلق التسجيل بمنتدى المصريين بالخارج

الهجرة: غلق التسجيل
وفاء علي
dostor.org/2252166

أغلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، باب التسجيل بمنتدى المصريين بالخارج الذي تنظمه الوزارة يوم الاثنين 30 يوليو، بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تحت شعار «في إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك».

ووصل عدد المسجلين الراغبين في المشاركة بالمنتدى إلى 573 فرد من المصريين المقيمين بالخارج، خلال فترة التسجيل، عبر التطبيق الإلكتروني الذي قامت الوزارة بتدشينه لتلقي بيانات المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في حضور فعاليات المنتدى، وطرح أهم المحاور الراغبين في مناقشتها، حيث سيشهد المنتدى نقاشا موسعا لسماع أفكار واطروحات المشاركين، وسيتضمن الإعلان عن إجراءات هامة بالتعاون مع الوزارات المعنية للتيسير على المواطنين بالخارج.

وفي السياق ذاته عقد أعضاء اللجنة المنظمة من شباب الوزارة اليوم اجتماعا مطولا بحضور شباب المصريين بالخارج الذين شاركوا من قبل في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، والمشاركين في تنظيم منتدى المصريين بالخارج، وذلك للوقوف على مختلف استعدادات المنتدى، ووضع تصور لحركة الضيوف، بحيث يعتمد على وجود انسيابية في الدخول للقاعة الرئيسية ويتبعها ست ورش عمل في جلسات بالتوازي لطرح كافة الاستفسارات وعقد حوارات مع مسئولي الوزارات المختلفة، ثم جلسة ختامية.

كما أجرت اللجنة جولة تفقدية لمختلف القاعات التي ستقام بداخلها فعاليات المنتدى، والوقوف على جاهزية المعدات اللوجستية لإخراج المنتدى بالشكل اللائق.

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