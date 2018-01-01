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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 09:19 ص

"البطيخي": بحث اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة مع الوزير الجديد

النائب سمير البطيخي،
النائب سمير البطيخي، وكيل لجنة الشباب
عائشة حسن
dostor.org/2252164

قال النائب سمير البطيخي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه من المتوقع حضور وزير الشباب والرياضة الجديد، الدكتور أشرف صبحي، إحدى اجتماعات اللجنة خلال الأسبوع الجاري.

وأكد في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن هناك عدد من الموضوعات التي سيتم مناقشتها أهمها خطة الوزارة في تنفيذ قرار عودة الجماهير للملاعب، والآليات التي سيتم استخدامها لتحقيقها والوصول لنتيجة إيجابية تساهم في القضاء على الشغب والفوضى التي نتج عنها هذا القرار في الفترة الماضية.

وأوضح أن اللجنة ستبحث مع الوزير اللائحة الداخلية لقانون انتخابات الأندية، وتشديد العقوبات الخاصة بالشغب في لائحة التنفيذية لقانون الرياضة الجديد، منوهًا أن اللائحة حتى الآن لم تصدر، وبالتالي فالقانون معطل، ولن يصح أن ينفذ قرار عودة الجماهير بدون تطبيق القانون أولا.

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