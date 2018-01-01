"طاقة النواب" تناقش تفاقم مستحقات "الكهرباء" لدى المؤسسات الحكومية اليوم

تستكمل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن أبو العلا، بشأن افتقاد قرية الجيزة – الواحات البحرية - بمحافظة الجيزة والتي تبعد عن العاصمة بما يقرب من 35 كم ويقطن بها حوالي 7 آلاف نسمة لأية مصادر للطاقة حيث تعتمد على مجموعة من مولدات الكهرباء والتي لا تكفي سوى ثلاث ساعات يوميًا.



كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن تفاقم مشكلة مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدى المؤسسات الحكومية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب رشدي همام، بشأن تقاعس قطاع كهرباء سوهاج متمثلًا في هندسة كهرباء جرجا عن تنفيذ عملية تحويل أسلاك الضغط العالي (الهوائي) إلى كابلات أرضية بناحية قرية بيت داوود مركز جرجا وكذلك قرية المحاسنة مركز جرجا على الرغم من إدراجها بخطة عام 2018.

