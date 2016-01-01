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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 09:05 ص

حجاج إيران يبدأون التوجه إلى السعودية غدًا

حميد محمدي
حميد محمدي
وكالات
dostor.org/2252148

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية حميد محمدي اليوم الثلاثاء، أن أول طائرة تقل حجاجا إيرانيين ستتوجه غدا إلى السعودية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) عن محمدي القول إن 270 زائرا إيرانيا سيتوجهون صباح غد من مطار الإمام الخميني الدولي إلى المدينة المنورة.

يذكر أن عدد الحجاج الإيرانيين لموسم الحج للعام الجاري يبلغ 85 ألفا و200 زائر، إلى جانب عدد من الكوادر الطبية والإغاثية.

وأدى أكثر من 86 ألف إيراني الحج العام الماضي، ولم تكن إيران قد أوفدت حجاجها إلى السعودية في موسم حج العام قبل الماضي، وسط اتهامات متبادلة بالتعنت في المفاوضات المتعلقة بترتيبات الحج بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية دائما ما تتهم إيران بالسعي لتوسيع نفوذها الإقليمي والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وهي اتهامات تنفيها طهران.

وأعلنت السعودية مطلع عام 2016 قطع العلاقات مع إيران وطرد دبلوماسييها بعد اقتحام إيرانيين السفارة السعودية في طهران احتجاجا على قيام المملكة بإعدام الزعيم الشيعي البارز نمر باقر النمر.

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