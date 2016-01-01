القاهرة : الثلاثاء 17 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
عالم
الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 09:01 ص

صحيفة: ترامب بسذاجته قدّم ضعف الغرب لبوتين على طبق من فضة

ترامب
ترامب
وكالات
dostor.org/2252145

اعتبرت صحيفة ألمانية، أن رئيس أمريكا، دونالد ترامب، قدّم في الواقع لسيّد الكرملين ضعف الغرب على طبق من فضة، وبالتالي فإن الفائز بعد اجتماع هلسنكي أمس، هو فلاديمير بوتين بكل تأكيد.

قالت صحيفة "برلينر مورغنبوست" إن ترامب نفسه يعتقد، بنرجسية خطيرة وساذجة، أنه منقذ للعالم، وله "شغف بالمستبدين"، لذلك ارتكب مع بوتين نفس الخطأ الذي وقع فيه مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ –أون، إذ أن الرئيس الأمريكي أخذ أقوالهم ووعودهم في ظاهرها وعلى عواهنها، رغم غياب أي أدلة ملموسة أو مكتوبة لهذه الاتفاقات، تؤكد اعتزامهم الالتزام بها.

وكتبت الصحيفة الألمانية تقول اليوم، أن الزعيم الأمريكي، مع نرجسية خطيرة وساذجة يتمثل نفسه كمنقذ للعالم، وهو في الواقع قدّم لسيّد الكرملين هدية إضعاف الغرب وتفريق شمله على طبق من فضة، وبالتالي فإن الفائز بعد قمة هلسنكي يوم الاثنين، بدا بوتين وحده وليس غيره.

وأعرب مايكل باكفيش، كاتب المقال في هذه الصحيفة الألمانية، عن اعتقاده بأن هذا الاجتماع الروسي-الأمريكي سيدخل كتب التاريخ "كتآخي استعراضي كبير". وفي رأيه، فإن الرئيس ترامب لديه "ميل للأوتوقراطيين" الذين يمكنهم ببساطة المضي قدما نحو أهدافهم، والتغلب على كل العقبات فيما يتعلق بالحكم. وهذا ينطبق على علاقة ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ففي اجتماعه مع "الدكتاتور الآتي من بيونغ يانغ" في أواخر أبريل الماضي، احتفل ترامب بسذاجة بالاختراق الذي توهم تحقيقه، والذي ينبغي أن يؤدي إلى نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية. ولكن هذا كان مجرد رهان على المستقبل، لأن كيم جونغ أون لم يقدم أي التزامات محددة وموثوقة، حسبما يؤكد الصحفي الألماني.

ولا يحاذر ترامب من خطر ارتكاب نفس الخطأ الآن مع موسكو، لذلك يبدي الكاتب مايكل باكفيش مخاوفه. وخلال لقائه مع بوتين في هلسنكي، أشاد ترامب بـ "حوار مثمر للغاية". وأخذ تصريح بوتين بأن موسكو لم تتدخل في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في عام 2016، في ظاهره وعلى عواهنه، على الرغم من أن الاستخبارات الأمريكية ووزارة العدل في واشنطن تصران على رأي مختلف تمامًا في هذا الشأن.

وبالنسبة للصحفي بيرلينر مورغنبوست، لا يزال لغزا كذلك، كيف يتعين على الولايات المتحدة وروسيا توحيد جهودهما في سوريا. فبينما يريد ترامب الضغط على إيران بسبب ضعضعتها الاستقرار في المنطقة - على سبيل المثال، ودفعها لمغادرة سوريا، يحتاج بوتين للحرس الثوري الإيراني والمليشيات الشيعية لدعم موقف الرئيس السوري بشار الأسد. أمّا بالنسبة للأزمة الأوكرانية ونزع الأسلحة النووية فلم يسمع من اجتماع هلسنكي سوى نداءات كلامية، لا تقتر بأي خطوات ملموسة، على حدّ تعبير كاتب المقال.

وقالت الصحيفة الألمانية: "ومع كل التفهم والإقرار بالحاجة إلى تعزيز القنوات الدبلوماسية، كشف دونالد ترامب في هلسنكي مرة أخرى عن رؤية غريبة لنفسه كمنقذ خيالي للعالمين "، واعتبر كاتب المقال أن هذا يشكل دليلا على نرجسية خطيرة، وعلاوة على ذلك، على سذاجة مفرطة" حسب تعبيره.

وخلص كاتب المقال في الصحيفة الألمانية إلى القول: مع "مساره الجارف" ضد الاتحاد الأوروبي، وحديثه بروح فيل في متجر صيني بشأن الناتو"، "سلّم الرئيس الأمريكي لبوتين ما كان يبحث عنه عبثا لسنوات: ضعف الغرب". ولهذا السبب أصبح زعيم الكرملين هو الفائز الأول في قمة هلسنكي وبها، اختتمت برلينر مورغنبوست مقالها.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين

منذ أقل من شهر

الأسطورة.. قصة أعظم ممثلة على قيد الحياة

منذ أقل من شهر

زارْ الحبشة.. كاهن إثيوبى يطرد الجن من أجساد المسيحيين مقابل 100 دولار

منذ أقل من شهر

اتهام رئيس وزراء ماليزيا السابق بـ"خيانة الثقة"

منذ أقل من شهر

غلمان الخليفة.. 100 ألف مثلى يحتفلون بميولهم الجنسية فى شوارع اسطنبول

منذ أقل من شهر

"ترامب" يحسم مصير اتفاقية "نافتا" نوفمبر المقبل

الآن

اليوم.. الحكم على 159 متهمًا فى «الخلايا العنقودية»

دراسة: الطعام الحار يُطيل العمر

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 17/ 7/ 2018

مواصفات السيارة "الوحش" التى اصطحبها بوتين فى قمة هلسنكى

الأكثر قراءة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى وتاونشيب البوتسوانى

حقيقة زواج الفنانة الشابة ياسمينا علوانى

مَنْ يحكم الأهلي؟.. الثلاثي القوي في الجزيرة يتلاعب بـ"الخطيب"

بالصور.. قصة الفتاة الأجنبية التى ظهرت مع "صلاح" فى جزر المالديف

ألبومات الصور

إزالة 807 حالات تعد وإشغالات في حملة ببنى سويف

ألبوم.. تنسيق المرحلة الأولى بجامعة القاهرة

تنسيق المرحلة الأولى في جامعة عين شمس

270 طالبا يسجلون رغباتهم اليوم بمكتب تنسيق جامعة المنصورة

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى وتاونشيب البوتسوانى

حقيقة زواج الفنانة الشابة ياسمينا علوانى

مَنْ يحكم الأهلي؟.. الثلاثي القوي في الجزيرة يتلاعب بـ"الخطيب"

بالصور.. قصة الفتاة الأجنبية التى ظهرت مع "صلاح" فى جزر المالديف

كشكول

"منيرفا غبور".. قصة طالبة ثانوية فوجئت بصورة غير صورتها على بيان الدرجات

ننشر طرق التعرف علي نتيجة الترشيح بالمرحلة الأولي للتنسيق

تعليم الجيزة : الانتهاء من تجهيز المدرسة اليابانية بأكتوبر قبل بداية الدراسة

جامعة عين شمس تشارك بأربع عروض مسرحية بالمهرجان القومى للمسرح

رئيس لجنة الخطة و الموازة يفتتح الندوة التعريفية ببرامج الساعات المعتمدة بتجارة عين شمس

الأمصار

مسلمو "مكة الصغيرة" يستغيثون من بطش النظام الشيوعي

أردوغان المتناقض.. يوقف تسجيل لاجئي سوريا ببلاده رغم وعوده

من قيادة السيارة للطائرة..السعودية تتنصر للمرأة مرة آخرى"الصور"

حازم عزمي.. عاش للمسرح ومات مثقلا بحبه

سقطات "إعلامية بريطانية" وصفت الآذان بالـ "العذاب"

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

فاكهة يجب تناولها باعتدال لتجنب "خطرها"

افتتاح أول مطعم يستخدم الروبوت بدلا من الطاهى بمدينة بوسطن الأمريكية

مجلة فرنسية تسلط الضوء على العلاقة العاطفية بين مارى كورى ولانجفان

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة طبية: القرفة تساعد على مكافحة العدوى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎