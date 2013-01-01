سلة: توماس إلى دنفر لعام واحد

أعلن دنفر ناغتس، أحد فرق دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، أنه ضم اللاعب ايزاياه توماس في عقد يمتد عاما واحدا، وتأثرت مسيرة توماس (29 عاما)، الذي شارك في مباراة اول ستار مرتين، في العام الماضي بسبب كثرة الانتقالات وإصابة في الورك.



وانتقل توماس من بوسطن سلتيكس إلى كليفلاند كافالييرز في أغسطس الماضي، ضمن صفقة رحيل كايري ايرفينغ في الاتجاه المعاكس، وانضم توماس بعد ذلك إلى لوس أنجليس ليكرز في فبراير، لكن موسمه انتهى في مارس بسبب جراحة في الورك الأيمن.



وأوضح تيم كونيلي، المسؤول عن عمليات كرة السلة في دنفر، أن فرصة التعاقد مع توماس، الذي سجل معدل أكثر من 20 نقطة في المباراة الواحدة على مدار ثلاثة مواسم، كانت جيدة جدا ولا يمكن تجاهلها.



وقال كونيلي في بيان "ليس لديك فرصة كل يوم لإضافة لاعب يمتلك موهبة ايزاياه توماس، يزاياه لاعب نعلم أنه سيعمل بجهد كبير في كل مرة يدخل فيها ملعب كرة السلة، وسيفعل كل ما بوسعه لمساعدة فريقنا على الفوز، نحن متحمسون لضمه إلى فريقنا ونتطلع إلى مشاركته".



خاض توماس 473 مباراة في البطولة الأميركية، وحقق 18،9 نقطة كمعدل في المباراة الواحدة،

وسبق له أن لعب تحت إشراف مدرب دنفر ناغتس مايكل مالون، عندما كان في صفوف ساكرامنتو في موسم 2013-2014، حين سجل 20،3 نقطة كمعدل في كل مباراة.