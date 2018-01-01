الأحد.. معهد ناصر ينظم يوم تثقيفى للمرأة للتوعية بسرطان الثدي

ينظم معهد ناصر للبحوث والعلاج الأحد المقبل، اليوم التثقيفي لصحة المرأة تحت عنوان "أنتي أقوى... افحصي اطمني"، والذى يعقد تحت رعاية الدكتورة هاله زايد وزير الصحة والسكان، وإشراف الدكتور أحمد محي القاصد مساعد الوزير للطب العلاجي والمشرف على أمانه المراكز الطبيه المتخصصة، والدكتور محمد عزمي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.



ويهدف اليوم للاهتمام بصحة المرأة والتوعية عن سرطان الثدي وكيفية الكشف المبكر وطرق الوقاية والدعم النفسي للمرأة.



وقال الدكتور هانى راشد مدير عام المعهد إن الاهتمام بصحة المرأة يجعلها قادرة على العطاء واستدامة مسيرتها العملية على مختلف الأصعدة وفي كافة المجالات كونها حجر الأساس سواء كانت في موقع القيادة أم كانت تقدم خدمات الرعاية فضلا عن دورها كأم.



وأشار إلى أن اليوم التثقيفى سيتضمن مجموعة من المحاضرات المختلفة المتميزة والكشف المبكر لسرطان الثدي مجانا وجوائز من الفحص الشامل لوحده صحة المرأة وتحليل فيتامين د.