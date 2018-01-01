إعادة طبع مذكرات آخر أباطرة روسيا فى الذكرى الـ100 لمقتله

أعاد الكاتب الفرنسى جان كريستوف بويسون صاحب دار نشر (بوران) الفرنسية طبع ونشر المذكرات الخاصة بالإمبراطور نيكولاس الثانى آخر أباطرة روسيا، والتى لم تظهر لها نسخة منذ 80 عاما، وذلك في ذكرى مرور 100 عام على مقتله هو وأسرته وحاشيته.



وربط الكاتب الفرنسى بين الأحداث التى شهدتها الإمبراطورية الروسية والأحداث التى مرت بها فرنسا إبان حكم الملك لويس السادس عشر، والذى أضعف سلطاته حتى فقدها قبل إندلاع الثورة الفرنسية عام 1789.



وكتب جان كريستوف، في مقدمة المذكرات، أن هذه المذكرات هي الساعات الأخيرة في حياة الإمبراطور نيكولاس الثانى، حيث تم نفيه في منطقة نائية في سيبيريا في 4 يوليو 1918، حيث قتل هو وزوجته وأولاده الخمسة والطاهى الخاص به وطبيب العائلة، الذى كان يرافقه.