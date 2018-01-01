مجلة فرنسية تسلط الضوء على العلاقة العاطفية بين مارى كورى ولانجفان

كشفت مجلة (لوبوان) الفرنسية النقاب عن العلاقة العاطفية التى ربطت بين عالمة الفيزياء الفرنسية الراحلة مارى كورى وعالم الفيزياء بول لانجفان (1872 - 1946)، والذى توفى أثناء دعوة على العشاء مع مجموعة من أصدقائه.



وقالت المجلة - في عددها الصادر مؤخرا - "إن الأرملة مارى كورى كانت قد كرست حياتها بعد وفاة زوجها عالم الفيزياء بيير كورى لتربية أولادها وتعليمهم حب الفيزياء، التى جعلتها تحصل على جائزة نوبل في الفيزياء، إلا أنها تعرفت على عالم بول لانجفان بعد مرور 4 سنوات على رحيل زوجها، لتنشأ علاقة عاطفية بينهما".



وأشارت إلى أن لانجفان لعب دورا مهما في حياة كورى العاطفية والعلمية، حيث ساعدها في العديد من أبحاثها التى مكنتها من الحصول على جائزة نوبل في الفيزياء.