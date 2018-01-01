علماء: مخ الإنسان عضو فريد مثل بصمات الأصابع

أفادت أبحاث جديدة بأنه لا يوجد عقلين متشابهين، مثله في ذلك مثل بصمات الأصابع الخاصة لدي كل إنسان، وذلك وفقا لعلم الوراثة.



وقال الباحث لوتز جانكى أستاذ علم النفس في جامعة (زيورخ) السويسرية "تمكنا بفضل دراستنا من التأكد أن بنية المخ هى فردية تختلف من شخص إلى آخر، فلا يوجد شخصين يحملان نفس البنية المخية، مثلها مثل بصمات الأصبع"، مضيفا "قبل 30 عاما، كنا نظن أن مخ الإنسان لا يمتلك إلا القليل من الخصائص الفردية، والخصائص التشريحية للمخ لا يمكن أن ترسم صورة للهوية الشخصية، إلا أن ما توصلنا إليه جمع بين التأثيرات الوراثية وغير الوراثية اللتان تؤثران بوضوح ليس فقط على عمل المخ بل أيضا على خصائصه التأثيرية".



وشملت الدراسة ما يقرب من 200 من كبار السن الأصحاء، الذين خضعوا لفحص المخ بواسطة أجهزة أشعة الرنين المغناطيسى ثلاث مرات فى غضون عامين، وقام الباحثون بتقييم أكثر من 450 من الخصائص التشريحية للمخ، بما فى ذلك حجم المخ الكلى، وأحجام المواد الرمادية والبيضاء وسمك القشرة المخية.



وكمثال على كيفية تأثير التجربة على تشريح المخ، أشار جانكى إلى كيف أن الموسيقيين المحترفين أو لاعبى رياضة الجولف أو الشطرنج لديهم خصائص محددة فى مناطق المخ، التى يعتمدون عليها لمهاراتهم الخاصة، كاشفا عن أنه على مدار سنوات كل شخص تتشكل خصائص تشريحية فردية للمخ خاصة بكل إنسان.



