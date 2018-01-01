استطلاع: الأمريكيون ينفقون أكثر من 143 مليون دولار للترفيه عن أنفسهم

كشف أحدث استطلاع أجرته شركة (وان بول) الأمريكية للأبحاث التسويقية أن الأمريكيين ينفقون نحو 143 مليونا و280 ألف دولار أمريكي في العام للترفيه عن أنفسهم، وذلك ما بين شراء الشيكولاتة الفاخرة وحمامات التدليك والمساج.



وكشف الاستطلاع - الذى أجرته الشركة بالتعاون مع موقع (إيفنبرايت) لحجز التذاكر في الولايات المتحدة - أن 3 من بين 5 أمريكيين يفضلون الاستمتاع بتجربة الرفاهية، كشراء حقائب فاخرة أو الحصول على تذكرة باهظة الثمن لحضور حفل فنانهم المفضل، حيث يصل متوسط إنفاق المغامرة الترفيهة الواحدة نحو 368 دولارا.



وأشار الاستطلاع إلى أن متوسط إنفاق المواطن الأمريكى يصل إلى 199 دولارا شهريا، وهو ما يمثل 22% من إجمالى دخله الشهرى.



وأوضحت البيانات أن إنفاق الأشخاص فى المراحل العمرية الأقل، والذين تقل أعمارهم عن 25 عاما، قد يكون أقل بسبب تدنى الأعباء المالية الملقاة على عاتقهم، لذلك فهم ينفقون نحو 33% من إجمالى دخلهم على الترفيه فى مقابل 13% للأمريكيين ممن تخطوا الـ55 عاما.



وفي الوقت الذى يشعر فيه الكثير من الأمريكيين بالندم لاقتناء مشتريات باهظة الثمن، أكد 75% ممن شملهم الاستطلاع شعورهم بالذنب بسبب إقدامهم على هذه المقتنيات باهظة الثمن، فيما برز عامل الذنب بنسبة أعلى بين الأمريكيات، حيث اعترفت 60% من النساء بالذنب بعد شراء المواد المادية باهظة الثمن مقابل 47% من الرجال.