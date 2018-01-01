ضبط عصابة ألبانية اختطفت "نصابة فرنسية محترفة" فى ميلانو الإيطالية

تمكنت الشرطة الإيطالية من القبض على عصابة مكونة من أربعة أشخاص من أصل ألباني اختطفت امرأة فرنسية في إحدى الفنادق الكبرى بمدينة ميلانو الإيطالية، وتبين لاحقًا أنها كانت هي نفسها على وشك النصب على أربعة من رجال الأعمال الهنود بحقيبة مملؤة بالنقود المزيفة تبلغ مليوني يورو.



وذكرت صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية أن السيدة (21 عامًا)، وهي نصابة محترفة، كانت تحمل الحقيبة وبها الأوراق النقدية المزيفة، عندما تعرضت للخطف من الردهة الرئيسية بالفندق على يد المسلحين الأربعة.



وأبلغ ضيوف الفندق، السلطات المعنية بمشاهدة أربعة رجال مسلحين يرافقون السيدة إلى خارج الفندق، واعتقدت الشرطة في بادئ الأمر أن الأمر يتعلق بعملية خطف إلى حين أدركت أن السيدة هي نفسها كانت نزيلة في الفندق لمحاولة النصب على أربعة من رجال الأعمال من الهند.



وأفادت التقارير، وفقًا لموقع "لوكال" الإخباري، بأن الخاطفين فروا في سيارة مسرعة للغاية، إلا أن الشرطة تمكنت من القبض عليهم بعد مطاردة في شوارع وسط ميلانو، ولم يصب أحد في الواقعة.



وتبين للشرطة أن الحقيبة المستعادة تحتوي على طبقة في الأعلى من الأموال النقدية الحقيقية تبلغ 65 ألف يورو، أما الباقي فهي نقود مزيفة، وتردد أن السيدة الفرنسية كانت تجري صفقة مشبوهة لشراء أشياء ثمينة مقابل المال باستخدام الأموال المزيفة.