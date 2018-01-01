النرويج تستدعى الجيش للمساهمة فى إخماد حرائق الغابات

استدعت النرويج قواتها المسلحة للمساهمة في إخماد حرائق الغابات، التي اندلعت في البلاد وتسببت في مقتل رجل إطفاء متأثرا بجروحه.



واضطرت القوات المسلحة النرويجية إلى نشر وحدة الحرس الملكي، وهي وحدة التعبئة السريعة بالجيش النرويجي، لمساعدة خدمات الطوارئ والدفاع المدني ووحدات الإطفاء في بعض المناطق لمواجهة الحرائق المستعرة، والتي أثرت على عدة أجزاء في جنوب البلاد.



وأشار موقع (لوكال) الإخباري الأوروبي إلى أن قرابة 40 حريقا منفصلا اندلع في الغابات، يوم السبت الماضي، وحده في مقاطعتين بجنوب النرويج، وتم نشر 7 مروحيات لمكافحة حرائق الغابات في مقاطعات أخرى.

