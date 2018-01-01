شاطئ خاص لكل منزل فى مدينة ديفرينى اليونانية

يتمتع سكان مدينة ديفريني اليونانية الساحلية الواقعة بين الجبال وبحر كورنثيا بأن لكل منزل في المدينة شاطئه الخاص به المطل على مياه البحر.



وتتمثل أهم السمات الأساسية في المدينة، الكائنة في شبه جزيرة بيلوبونيز بجنوب اليونان، في أن بيوتها وشققها الساحلية محاطة بالطريق القديم إلى الجنوب ولها منفذ مباشر على شاطئ البحر المرصوف بالحصى إلى الشمال.



وذكر موقع صحيفة (جريك ريبورتر) أنه على طول ساحلها البالغ أربعة كيلومترات، فإن المنازل لديها منفذ مباشر، ومعظمها خاص، إلى الجزء الذي يخصها من الشاطئ.. مشيرا إلى أن عدد سكان البلدة يرتفع بشكل كبير خلال موسم العطلات، حيث أن العديد من المنازل والشقق تمثل الإقامة الثانية للأشخاص الذين يعيشون في الغالب في العاصمة أثينا ومدينة باتراس.