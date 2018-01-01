التصريح بدفن طفل صدمته سيارة بالفيوم

قررت النيابة العامة، التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعة بالفيوم أثناء عبوره الطريق، بعد أن صدمته سيارة مسرعة مجهولة وفر قائدها هاربا.



تلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائى بالفيوم بالحادث.



وتبين من التحقيقات اصطدام سيارة مجهولة، بالطفل "اسلام أيمن سيد 12 سنة، ومقيم عزبة محمود ـ هوارة المقطع ـ دائرة المركز حال عبوره الطريق، مما أدى لحدوث إصابته ووفاته بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوى الغربى ـ دائرة المركز، وفر قائد السيارة هاربا فور وقوع الحادث.



وبسؤال والد الطفل المتوفى، أيد مضمون ما جاء بالفحص، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى الحادث، كما كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط السيارة وقائدها الهارب.



تحرر المحضر رقم 4528 2018 إدارى مركز شرطة الفيوم.