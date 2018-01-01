العثور على أقدم خبز فى العالم بالأردن

عثر على بقايا متفحمة لخبز عمره 14500 سنة في موقد حجري شمالي الأردن، ليكون بذلك أقدم خبز عرفه التاريخ.



ويظهر الاكتشاف الذي نُشرت تفاصيله، أمس الاثنين، أن الصيادين في منطقة شرق البحر المتوسط أنجزوا ذلك الحدث الثقافي البارز المتمثل في صنع الخبز قبل فترة طويلة مما كان معروفا في السابق، وقبل ما يزيد عن أربعة آلاف عام من أن تترسخ الزراعة كنشاط بشري، بحسب رويترز اليوم الثلاثاء.



وصنع الخبز المسطح، غير المخمر على الأرجح ويشبه إلى حد ما الخبز المستدير، من حبوب برية مثل الشعير أو القمح أو الشوفان، وكذلك من درنات من الأنواع القريبة من ورق البردي المائي التي جرى طحنها إلى دقيق.



وصنع ذلك الخبز إبان حضارة تعرف بالحضارة النطوفية التي مال أتباعها إلى اتباع نمط حياة مستقر بدلا من نمط الحياة البدوي، وجرى العثور عليه في موقع أثري بالصحراء السوداء.