ترامب: إيران تشهد أعمال شغب منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّ إيران تشهد أعمال شغب منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقّع بين طهران والدول العظمى، مشددا على أن الولايات المتحدة تدعم المتظاهرين.



وأضاف "ترامب" في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أمس، بحسب "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء: "لديهم أعمال شغب في كلّ مُدنهم، والتضخم متفشّ".



وتابع الرئيس الأمريكي الذي كان يتحدث بعد قمة جمعته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن في هلسنكي، "هذا النظام لا يريد أن يعرف الناس أننا نقف وراءهم مئة في المئة".



وأردف "لديهم تظاهرات في أنحاء البلاد. وقد حدثت معارك منذ أن أنهيتُ هذا الاتفاق (من الجانب الأمريكي). لذلك سنرى".