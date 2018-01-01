دراسة: برتقالة واحدة يوميًا تحميك من "العمى"

كشفت دراسة جديدة، أجراها عدد من العلماء في معهد ويستميد للبحوث الطبية، في أستراليا، أن الأشخاص الذين يأكلون بانتظام برتقالة واحدة يوميا يقللون من فرص تطور الضمور البقعي بنسبة تزيد عن 60٪، بحسب موقع "ميرور" البريطاني.



وأكد الباحثون، أن المرض غير قابل للشفاء، وهو حالة غير مؤلمة في العين ولكن تؤدي إلى فقدان البصر تدريجيًا، وهو السبب الأكثر شيوعًا لفقدان البصر لدى كبار السن.



ويقول البروفيسور بامييني جوبيناث، رئيس فريق البحث بجامعة سيدني، أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة واحدة على الأقل من البرتقال كل يوم لديهم مخاطر أقل في تنكس الضمور البقعي مقارنةً بالأشخاص الذين لا يأكلون البرتقال أبدًا.