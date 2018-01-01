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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 04:07 ص

الأسبوع القادم.. عرض Mission: Impossible 6

Mission: Impossible
Mission: Impossible 6
محمد عبد الله
dostor.org/2252092

قررت شركة "باراماونت بيكتشرز" الموزعة لفيلم "Mission: Impossible - Fallout" طرح الفيلم بدور العرض المصرية الأسبوع القادم، بداية من الأربعاء 25 يوليو الجاري، ويعد الفيلم هو النسخة السادسة من سلسة الحركة الشهيرة.

وتدور أحداث النسخة الجديدة من الفيلم حول مهمة يقوم بها فريق "IMF" الشهير بقيادة "إيثان هانت"، حيث يحاولون تنفيذ خطة يسابقون بها الزمن بعد فشلهم في إحدى المهمات.

الفيلم من بطولة توم كروز، هنري كافيل، سايمون بيج، ريبيكا فيرجسون، فينج راميز وشون هاريس، ومن تأليف وإخراج كريستوفر ماكويري.

الأسبوع القادم.. عرض Mission: Impossible 6
الأسبوع القادم.. عرض Mission: Impossible 6
الأسبوع القادم.. عرض Mission: Impossible 6
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