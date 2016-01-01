استعادة خط الاتصال العسكرى الغربى بين الكوريتين بشكل كامل

قالت وزارة الدفاع بكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن الكوريتين استعادتا بالكامل خط الاتصالات العسكرية في الجزء الغربي من شبه الجزيرة الكورية اليوم، في خطوة لبناء الثقة والحد من التوترات عبر الحدود، حسبما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.



وكانت الاستعادة الكاملة لخط الاتصالات العسكرية جزءا من اتفاقية المحادثات العسكرية العامة التي عقدتها الكوريتان في الشهر الماضي كأول محادثة من نوعها في أكثر من عقد من الزمان.



يذكر أن الخط الغربي تم تعليقه في عام 2016 في أعقاب إغلاق سيئول للمجمع الصناعي بين الكوريتين في مدينة كيسونج الحدودية الشمالية، ولكن تم إعادة توصيل خط الهاتف في شهر يناير قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونج تشانج التي شاركت فيها بيونج يانج.