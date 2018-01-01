حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 17/ 7/ 2018

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج العقرب، قالت:



مهنيًا: تتسلّط الأضواء على شراكة شخصية أو مهنية، وتحاول أن تقنع الطرف الآخر بقضيتك، وتشعر بانزعاج وعدم القدرة على التكيّف مع نمط جديد.



عاطفيًا: لا تؤجل الأمور العاجلة، فالتراكم ليس في مصلحتك، وهو يحدّ من قدرتك على تسيير الأمور بسهولة مع الحبيب.



صحيًا: ممارسة الرياضة تحت إشراف مدرب أو ما شابه يشعرك بالتقيد؛ لذا اعتمد على نفسك في ممارسة الرياضة وتجربة الأنشطة الجديدة.

