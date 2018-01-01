حظك اليوم.. برج العذراء الثلاثاء 17/ 7/ 2018

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج العذراء، قالت:



مهنيًا: ينتقل القمر الى برجك الى جانب الزهرة يعني تغييرا كبيرا في حياتك المالية والمهنية كما يركّز هذا اليوم الضوء على دراسة بعيدة أو مهمة خارج البلاد أو سفر أو مشروع واسع الانتشار.

عاطفيًا: المناقشات العاطفية تأخذ وقتًا طويلًا، لكنّ الأهم يبقى النتيجة المطلوبة التي تعود عليك وعلى الشريك بالفائدة.

صحيًا: قد تخضع لعملية بسيطة في المعدة، تخرج منها سليمًا معافى وأفضل من السابق.