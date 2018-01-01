ضبط مسجل خطر بحوزته فرد خرطوش فى كفر الزيات

تمكن الرائد أحمد الصباحى، رئيس مباحث مركز كفر الزيات، من ضبط عاطل مسجل شقى خطر، سبق اتهامه فى 16 قضية، وبحوزته فرد خرطوش.



تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهم "محمد.م.ع"، 31 سنة، عاطل مقيم قرية كفور بلشاى دائرة كفر الزيات مسجل شقى خطر تحت رقم 2816 فئة "ب" مخدرات، سابق اتهامه فى 16 فضية سلاح نارى، مخدرات، سرقة، بلطجة، ضرب، سلاح أبيض، وبحوزته فرد خرطوش، تم التحفظ على السلاح وعرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق.



