إيطاليا: نلتزم بأمن موانئ ليبيا

قالت وكيلة وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية، إيمانويلا ديل ري، إن هناك التزامًا قويًّا من إيطاليا بجعل موانئ ليبيا آمنة.



وأضافت "إيمانويلا"، خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس الإثنين، إنهم يفعلون كل شيء لضمان توفر الظروف الأمنية اللازمة، وكذلك الوصول إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة التي يستقبل فيها المهاجرون، حسبما نقلت صحيفة "المتوسط" الليبية، اليوم الثلاثاء.



يذكر أن المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي، ناتاشا برتود، قالت في وقت سابق، إنها لا تعتبر الموانئ الليبية آمنة ومؤهلة لاستقبال المهاجرين.