سول توسع الدعم المالى للأسر ذات الدخل المنخفض

أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الإستراتيجية والمالية لكوريا الجنوبية كيم دونج-يون، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعتزم زيادة مبلغ استرداد الضرائب للأسر ذات الدخل المنخفض والمستفيدين منه للتعامل مع الآثار الجانبية المحتملة للزيادة المخطط لها في الحد الأدنى للأجور للعام المقبل.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده نائب رئيس الوزراء كيم مع مسئولين من الحزب الديمقراطي الحاكم لبحث سبل دعم الأسر ذات الدخل المنخفض ومراجعة الأوضاع الاقتصادية فى النصف الثاني، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.



وانعقد الاجتماع وسط ردود أفعال غاضبة من كل من دوائر الأعمال والعمل في أعقاب قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10.9% إلى 8،350 وون (7.40 دولار) للساعة في العام المقبل.



وقررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 16.4% إلى 7،530 وون في هذا العام، وهو أكبر ارتفاع منذ نحو عقدين.