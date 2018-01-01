غدًا.. على الحجار يفتتح مهرجان الأوبرا الصيفى بالإسكندرية

يفتتح النجم الكبير على الحجار وفرقته الموسيقية، فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي بحفل في الثامنة مساء غد الأربعاء 18 يوليو، على مسرح سيد درويش بدار الأوبرا بالإسكندرية.



ويشدو "الحجار" بباقة من أشهر أعماله التي تغنى بها خلال مسيرته الفنية لكبار المؤلفين والملحنين منها (المال والبنون، بوابة الحلواني، الزين والزينة، عارفة، بنت وولد، في قلب الليل، اعذريني، الأحلام، دور يا زمن، داري جمالك، وعلي قد ما حبينا) وغيرها.



الجدير بالذكر أن الفنان علي الحجار ولد بمحافظة الجيزة عام 1954، وينتمي إلى عائلة فنية ذات صوت عذب، حيث أن والده الملحن والمغني إبراهيم الحجار كما أن علي الحجار يعزف على العديد من الآلات الموسيقية كالجيتار والعود التي أظهرت موهبته واكتشفه بعدها الموسيقار الكبير بليغ حمدي وآمن به، وقدم أول أعماله من كلمات الشاعر الكبير عبد الرحيم منصور، وألحان الموسيقار بليغ حمدي، وكانت "علي قد ما حبينا" ولقي بعدها إعجاب جماهيري شديد، وبدأ بعد تلك الخطوة مشواره الفني.