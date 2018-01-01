صحيفة تركية: إردوغان يجهز صهره لخلافته

بهيمنة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بموجب النظام الرئاسي، على جميع السلطات في بلاده أصبحت كل السيناريوهات مطروحة في تركيا.



آخر تلك السيناريوهات، بحسب جريدة زمان التركية، هو إعداد إردوغان صهره برات البيرق وزير المالية، لخلافته، إذ أصدر، مرسومًا رئاسيًّا بإعادة هيكلة مجلس الشورى العسكري الأعلى؛ لتصبح غالبية أعضائه من المدنيين، ثم عيَّن البيرق عضوًا في المجلس.



ورأى محللون أتراك، وفقًا للصحيفة، أن إردوغان الذي لا يبالي بالارتفاع القياسي لمؤشر العملات الأجنبية يعد البيرق لخلافته عقب منحه عضوية مجلس الشورى العسكري.



"إردوغان" منح أيضًا وزير التعليم ضياء سلجوق عضوية مجلس الشورى العسكري الذي من المقرر أن يجتمع مرة سنويًا على الأقل، بناء على دعوة من نائب الرئيس، وسيجتمع الرئيس بمجلس الشورى وقت الحاجة.



وقبيل تغيير نظام الحكم في تركيا كان مجلس الشورى العسكري الذي يتخذ كل القرارات المهمة المتعلقة بالجيش التركي يجتمع برئاسة رئيس الوزراء.



وعلق المحامي التركي كامل تكين سوارك، على القرارات بقوله: "إن إردوغان يعد صهره لخلافته لأنه يمكن أن يعتمد على شخص آخر حال فكر في التخلي عن السلطة غير صهره البيرق".



وكان من أبرز التعديلات الوزارية التي أتت بها الحكومة الجديدة اختيار بيرات البيرق، صهر إردوغان، وزيرًا للمالية بينما كانت الأنظار تتجه إلى محمد شيمشك، وزير المالية الأسبق الذي كان من أكثر من تولوا هذه الحقيبة تبنيًا لسياسات صديقة لمؤسسات الأعمال، ما أثار مخاوف هبطت بالعملة التركية بحوالي 2.00 في المئة مقابل الدولار الأمريكي.