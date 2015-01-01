دراسة: الطعام الحار يُطيل العمر

أكدت دراسة أجراها علماء في كلية "لارنير" للطب في جامعة فيرمونت الأمريكية، أن الاستهلاك المعتدل لبعض أنواع الفلفل الحار، يقلل من الوفيات الناجمة عن الأزمات القلبية والأوعية الدموية بنسبة 13 إلى 14%.



وبحسب موقع "زوكالو" المكسيكي، فإن دراسة أخرى لمركز العلوم الصحية في جامعة بكين الصينية، نُشرت في عام 2015، أثبتت أن هناك علاقة بين طول العمر واستهلاك الطعام الحار.



وقال الموقع: «على الرغم من عدم وجود تفسيرات واضحة لمثل تلك العلاقة، إلا أن العلماء يعتقدون السر في مركب "الكابسيسين"، وهي المادة الكيميائية الفعالة التي تعطي الفلفل مذاقه الحار».



ويعتقد الخبراء أن هذا المركب يمتلك خصائص مضادة للميكروبات، ويساهم في قتل الجراثيم المعوية ويتدخل بشكل حاسم في العديد من الآليات الجزئية والخلوية، التي يمكن أن تساعد في الوقاية من السمنة، وتنظيم تدفق الدم في الشرايين التاجية.



وخلصت الدراسة صينية أيضًا إلى أن استهلاك الفلفل الحار يرتبط عكسيًّا بمخاطر زيادة الوزن والسمنة، وأن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من 50 جرامًا من الفلفل الأحمر يوميًّا، أقل عرضة بنسبة 25% لزيادة الوزن.