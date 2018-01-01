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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 12:10 ص

وزير التعليم: "نسب نجاح طلاب الثانوية عالية وأكيد فيه حاجة غلط"

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
dostor.org/2252014

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن الحاصلين على ما يزيد عن 95% بالثانوية العامة في علمى علوم يمثلون 23% فقط من الناجحين وهذا رقم كبير إلى حد ما، وهناك 140 ألف طالب مجموعهم أكبر من 75% بنسبة 85% من بين الناجحين.
وأضاف عبدالغفار في مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" مع الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم": "4% فقط فى الفرع الأدبى حصلوا على درجات أعلى من 95%، لكن التحليل الأولى لنتائج علمى علوم بيقول إن فيه حاجة غلط ومش منطقية فى عملية التقييم والقياس، والطلاب اعتمدوا على الحفظ والتلقين والدروس الخصوصية والملزمات، ومش دا اللى احنا عاوزينه، ولا بد من منطق لقياس المهارات بين الطلاب".
وتابع: "15% من الطلاب اللى جابوا 98% و99% واللى بيدخلوا كليات الطب والصيدلة والكليات التى يطلق عليها كليات القمة لا يتفوقون فى أول سنة جامعية لهم، وليس بالضرورة أن المجموع الكبير دليل على تفوق الطلاب عندما يلتحقون فى تخصص معين، والنظام التعليمى الجديد للثانوية العامة سيعالج عدة مشاكل موجودة حالياً، وسيعتمد على قياس المهارات المختلفة للطلاب".
واستكمل: "قانون الجامعات الدولية الأول من نوعه فى مصر، حيث يتيح للجامعات العالمية إنشاء فروع على الأراضى المصرية، وسيكون هناك منح دراسية للمتفوقين".

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