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الثقافة
الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:39 م

انطلاق مهرجان الفنون الصيفي الدولي بمكتبة الاسكندرية

انطلاق مهرجان الفنون
وائل توفيق
dostor.org/2252003

انطلقت مساء الإثنين الدورة السادسة عشر لمهرجان الفنون الصيفي الدولي بمكتبة الإسكندرية، وكان الدكتور مصطفي الفقي مدير المكتبة قد اكد قبل ساعات من انطلاق المهرجان ان الفن والابداع يصنعان البهجة وروعة الحياة؛ وتحرص المكتبة ان تقدم ما يرقي بوجدان المجتمع؛ ويواجه كأبة الفكر الذي يحمله التطرف والنظرة الضيقة المتشددةوقد تم تكريم نماذج مشرفة من المبدعين من الإسكندرية، تقديرا لمجهوداتهم وإبداعاتهم في مجالات الفنون المختلفة إنطلاقا من دور المكتبة في تشجيع الفنانين والمبدعين السكندريين وخاصة الشباب.

وشارك في حفل الإفتتاح راجح داوود، المستشار الثقافي لمكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد سليمان، رئيس القطاع الثقافي بمكتبة الإسكندرية، حيث قاما بتسليم المكرمين الدورع.

قال راجح داوود، إن الدورة السادسة عشر من المهرجان ستتضمن العديد من الفعاليات الغنائية والثقافية فضلا عن فرق للإنشاد الديني من مصر والدول العربية بالإضافة إلى فرق أجنبية، مشيرا إلى أنه سيقام على هامش المهرجان ورش للأطفال فضلا فعاليات ثقافية.

وشملت قائمة المكرمين الفنان مصطفي أبو سريع والفنان حسني شتا وفرقة مسار إجباري والفنان أسامة حلمي والفنان إسلام كمال والمايسترو نايرناجي والفنانة رانيا منصور والفنان جمال ياقوت والفنان مارك لطفي.

أعقب ذلك حفل فرقة أوتوستراد من الأردن والتي قدمت مجموعة من الأغاني ذات الطابع الساخر والتي تعرف بتناولها موضوعات وتجارب يعيشها الإنسان الحالي مهما كانت هويته أو مكانه.

انطلاق مهرجان الفنون الصيفي الدولي بمكتبة الاسكندرية
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