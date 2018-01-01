إليسا تطرح ثاني أغنيات ألبومها الجديد باسم "كرهني"

طرحت الفنانة اللبنانية إليسا ثاني أغنيات ألبومها الجديد "إلى كل اللي بيحبوني"، على تطبيق "أنغامي"، باسم "كرهني"، ترويجًا لألبومها قبل طرحه بعشرة أيام.



يذكر أن إليسا طرحت أغنية "إلى كل اللي بيحبوني" منذ ثلاثة أيام، وحققت مشاهدات عالية للغاية، خاصة مع انتظار جمهورها لها منذ فترة طويلة، فيما تستعد لطرح الألبوم الجديد في 25 يوليو، حيث يحتوي على 16 أغنية مختلفة تتحدث عن المرأة العريبة ومشكلاتها، وخاصة المرأة المقهورة.



ويشهد الألبوم الجديد تعاون إليسا مع عدد كبير من صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي، ومنهم رامي جمال، ومحمد يحيى، وأسامة مصطفى، وأمير طعيمة.