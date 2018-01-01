مبادرة "شارك" تقيم معرضا للمنتجات المصرية الشهر المقبل

قال المهندس محمد الشخيبي، مؤسس مبادرة "شارك"، إنه ستم تنظيم معرض للمنتجات المصرية خلال الشهر المقبل، بالتعاون مع جميع المنظمات والهيئات الاقتصادية وسيكون تحت رعاية مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة.

وأضاف الشخيبي، أن المعرض يهدف لدعم المصنعين والمنتجين المصريين خاصة اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن المعرض هدفه الاساسي تشجيع الصناعة المحلية للازدهار وتغطية السوق المحلية، ثم التحول الي التصدير، و تجميع قوائم بالمصنعين ومنتجاتهم للاهتمام بالجيد منها وامكانية تطويرها لغزو الاسواق الخارجية.

وأشار إلي أن مبادرة "شارك" ستكون هي حلقة وصل بين المصنع الصغير وبين التاجر، وذلك لرفع كفاءة الاقتصاد المصري عن طريق توفير حلول بديلة وخطط للتنفيذ الفعلي علي ارض الواقع.

وأضاف الشخيبي ، أنه سيتم توجه دعوات لرئاسة مجلس الوزراء ووزير الصناعة والمجموعة الاقتصادية لافتتاح المعرض ولتبني الفكرة والعمل علي تنفيذها علي ارض الواقع بشكل دائم، لافتا إلي انه سيعمم فكرة المعرض مع الاحياء في المحافظات حتي لا تكون الاستفادة قاصرة علي مواطني القاهرة الكبرى فقط.

و "شارك"، هي مبادرة شبابية تهدف إلى الاهتمام بالمنتج المصري، وتقليل الاستيراد تدريجيًا من خلال الاعتماد على التصنيع المحلي، ثم التوجه إلى التصدير.

تستهدف المبادرة بشكل رئيسي شباب الأعمال ومساعدتهم في الإنتاج، والتصنع في جمع الأنشطة الاقتصادية، خاصة في المجالات الصناعية والزراعية، وذلك لتطوير المنتجات المحلية وتغطيتها للسوق المحلي، ثم التوجه للتصدير ومنافسة الأسواق العالمية.

تشمل مبادرة "شارك" تجميع المنتجات التي يتم تصنيعها داخل مصر، وعرضها للسوق المحلي والدولي، تحت مسمى "شارك بالمنتج بتاعك".