ارتفاع أرباح "نتفليكس" خلال الربع الثاني

أعلنت شركة تأجير وبث الأفلام والمواد الترفيهية عبر الإنترنت "نتفليكس" اليوم الاثنين، ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

بلغت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام 380 مليون دولار بما يعادل 85ر0 دولار للسهم الواحد مقابل 70 مليون دولار بما يعادل 15ر0دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كان المحللون يتوقعون وصول أرباح الشركة إلى ما يعادل 79ر0 دولار للسهم الواحد.

وبلغت إيرادات "نتفليكس" خلال الربع الثاني من العام الحالي 91ر3 مليار دولار مقابل 79ر2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 1ر40% سنويا.