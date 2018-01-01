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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:53 ص

أسعار الرخام اليوم.. "الجلالة روز" بـ110 جنيهًا للمتر

أسعار الرخام
أسعار الرخام
علا العلاف
dostor.org/2251986

تشهد أسعار الرخام، ارتفاعًا ملحوظًا بداية من اليوم الثلاثاء، ويرجع ذلك لعدة أسباب، أهمها: "النقل والنولون"، من خلال ارتفاع أسعار المواد البترولية، ورصدت "الدستور" خلال جولة ميدانية لمصانع تصنيع الرخام بشق الثعبان تراوح سعر المتر الطولي، بين 40 - 60 جنيهًا؛ حسب محمد عبدالمقصود، صاحب مصنع رخام.

وتراوح سعر متر الرخام الجلالة سادة فاتح، بين 140- 190 جنيهًا، في حين تراوح سعر متر الرخام الجلالة بين 125 – 180 جنيهًا، ومتر الجلالة روز 110 - 160 جنيهًا، وسعر رخام الجلالة فص بين 200-270 جنيهًا للمتر.

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