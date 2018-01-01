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الإثنين 16/يوليه/2018 - 10:55 م

كبير أساقفة كانتربري يستقبل شيخ الأزهر

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب
أميرة العناني
dostor.org/2251983

وصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، مساء اليوم الاثنين، إلى "قصر لامبث" مقر أسقفية كانتربري البريطانية، حيث كان في استقباله الدكتورجاستن ويلبي، كبير أساقفة كانتربري، والسفير جون كاسن، سفير بريطانيا في القاهرة.

ويشارك الإمام الأكبر خلال زيارته الحالية إلى لندن في فعاليات "منتدى شباب صناع السلام"، الذي ينظمه الأزهر الشريف، بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، وأسقفية كانتربري البريطانية، حيث يعقد فضيلته ود.جاستن ويلبي، جلسة نقاش مفتوح مع الطلاب المشاركين في المنتدى، حول دور القيادات الدينية في تعزيز ثقافة التعايش والحوار وقبول الآخر.

يرافق شيخ الأزهر خلال الزيارة وفد يضم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والمستشار محمد عبدالسلام، المستشار التشريعي والقانوني لشيخ الأزهر.

ويهدف منتدى "شباب صناع السلام"، الذي انطلقت فعالياته في الثامن من يوليو الجاري ويستمر حتى الثامن عشر، إلى بناء فريق عالمي من الشباب الواعد الساعي للسلام، وذلك للمشاركة في مبادرات وفعاليات يدعمها الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع أسقفية كانتربري، بحيث يتم تنفيذها من قبل هؤلاء الشباب وأقرانهم حول العالم من أجل بناء عالم أفضل يعيش فيه الجميع بخير وسلام.

ويشارك في المنتدى 25 شابًّا من أوروبا، قامت باختيارهم أسقفيَّة كانتربري بلندن، و25 شابًّا من العالم العربي، قام باختيارهم الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين من عدة دول عربية، مع الحرص على تنوع مشاربهم الدينية والتعليمية والثقافية، بما يعكس ثراء الشرق وتعدد جذوره الفكرية والثقافية.

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