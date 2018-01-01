محافظ جنوب سيناء يعلن عن منح دراسية لطلاب المحافظة

أعلن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الاثنين، أنه تم الحصول على منح دراسية للطلاب من أبناء المحافظة، وذلك بالاتصال المباشرة برؤساء ومالكي الجامعات.

وأوضح المحافظ - في تصريح اليوم - أنه تم إتاحة المنح الدراسية التالية: ١٥ منحة بجامعة سيناء، و١٠ منح بالجامعة البريطانية، و١٥ منحة بجامعة الشروق، ومنحتين بالجامعة الألمانية، و٣٠ منحة بجامعة حورس، بتخفيض من ١٠ إلى ٥٠ ٪، موضحًا أنه جار التنسيق مع الأكاديمية البحرية لإتاحة منحتين جزئية.

وشكل المحافظ لجنة برئاسة اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام المساعد، وعضوية اللواء خالد متولي، لبحث الطلبات المقدمة، مؤكدًا أنه لا يدخر جهدًا من أجل أبنائه الطلاب ورفع العبء عن كاهلهم، متمنيًا لجميع الطلاب التفوق والنجاح.

