القاهرة : الثلاثاء 17 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
محافظات
الإثنين 16/يوليه/2018 - 10:55 م

محافظ جنوب سيناء يعلن عن منح دراسية لطلاب المحافظة

خالد فودة
خالد فودة
وكالات
dostor.org/2251982

أعلن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الاثنين، أنه تم الحصول على منح دراسية للطلاب من أبناء المحافظة، وذلك بالاتصال المباشرة برؤساء ومالكي الجامعات.
وأوضح المحافظ - في تصريح اليوم - أنه تم إتاحة المنح الدراسية التالية: ١٥ منحة بجامعة سيناء، و١٠ منح بالجامعة البريطانية، و١٥ منحة بجامعة الشروق، ومنحتين بالجامعة الألمانية، و٣٠ منحة بجامعة حورس، بتخفيض من ١٠ إلى ٥٠ ٪، موضحًا أنه جار التنسيق مع الأكاديمية البحرية لإتاحة منحتين جزئية.
وشكل المحافظ لجنة برئاسة اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام المساعد، وعضوية اللواء خالد متولي، لبحث الطلبات المقدمة، مؤكدًا أنه لا يدخر جهدًا من أجل أبنائه الطلاب ورفع العبء عن كاهلهم، متمنيًا لجميع الطلاب التفوق والنجاح.

اقرأ أيضًا
منذ شهر

32 شاشة لبث مباريات كأس العالم مجانًا في الوادي الجديد

منذ أقل من شهرين

بالصور.. أمسية شعرية بقرية برديس بحضور «الجعفرى» و«رجب»

منذ أكثر من شهرين

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)

منذ أكثر من شهرين

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»

منذ أكثر من شهرين

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية

منذ 3 شهر

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا

الآن

اللعبة الخطرة.. ‏7 قواعد ذهبية لتحرير الأطفال من إدمان الموبايل

مصادر قضائية: "مجرمو المريوطية" يواجهون تهمة القتل العمد

حفظ التحقيقات في انتحار "فتاة المترو" لانتفاء الشبهة الجنائية

أمير سالم يروي شهادته: الطفلة ديالا ابنة عادل السيوي

الأكثر قراءة

مَنْ يحكم الأهلي؟.. الثلاثي القوي في الجزيرة يتلاعب بـ"الخطيب"

بالصور.. قصة الفتاة الأجنبية التى ظهرت مع "صلاح" فى جزر المالديف

ياسمين صبري عن شائعات زواجها: كفاية كلام أهبل

صلاح يطبق "اللامبالاة": تجاهل فتاة المالديف واكتفى بالعصير

ألبومات الصور

إزالة 807 حالات تعد وإشغالات في حملة ببنى سويف

ألبوم.. تنسيق المرحلة الأولى بجامعة القاهرة

تنسيق المرحلة الأولى في جامعة عين شمس

270 طالبا يسجلون رغباتهم اليوم بمكتب تنسيق جامعة المنصورة

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

مَنْ يحكم الأهلي؟.. الثلاثي القوي في الجزيرة يتلاعب بـ"الخطيب"

بالصور.. قصة الفتاة الأجنبية التى ظهرت مع "صلاح" فى جزر المالديف

ياسمين صبري عن شائعات زواجها: كفاية كلام أهبل

صلاح يطبق "اللامبالاة": تجاهل فتاة المالديف واكتفى بالعصير

كشكول

"منيرفا غبور".. قصة طالبة ثانوية فوجئت بصورة غير صورتها على بيان الدرجات

ننشر طرق التعرف علي نتيجة الترشيح بالمرحلة الأولي للتنسيق

تعليم الجيزة : الانتهاء من تجهيز المدرسة اليابانية بأكتوبر قبل بداية الدراسة

جامعة عين شمس تشارك بأربع عروض مسرحية بالمهرجان القومى للمسرح

رئيس لجنة الخطة و الموازة يفتتح الندوة التعريفية ببرامج الساعات المعتمدة بتجارة عين شمس

الأمصار

مسلمو "مكة الصغيرة" يستغيثون من بطش النظام الشيوعي

أردوغان المتناقض.. يوقف تسجيل لاجئي سوريا ببلاده رغم وعوده

من قيادة السيارة للطائرة..السعودية تتنصر للمرأة مرة آخرى"الصور"

حازم عزمي.. عاش للمسرح ومات مثقلا بحبه

سقطات "إعلامية بريطانية" وصفت الآذان بالـ "العذاب"

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

فيديوجراف.. "مَنْ يحكم الأهلي؟.. وصلاح في المالديف" أبرز أخبار اليوم

اللعبة الخطرة.. ‏7 قواعد ذهبية لتحرير الأطفال من إدمان الموبايل

صلاح يطبق "اللامبالاة": تجاهل فتاة المالديف واكتفى بالعصير

الصحة

حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكرى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎