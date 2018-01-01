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الإثنين 16/يوليه/2018 - 10:53 م

رئيس فنلندا: محادثات بين روسيا وأمريكا والدول الغربية أمر ضروري

ساولي نينيستو
ساولي نينيستو
وكالات
dostor.org/2251981

أكد الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، أن عقد محادثات بين روسيا، وأمريكا، والدول الغربية يعد أمرًا ضروريًا، خاصة أن العلاقات بينهما كانت سيئة للغاية.

أشار نينيستو - خلال مقابلة حصرية أجراها مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، وأذيعت مساء اليوم الإثنين - إلى أنه ليس وحده الذي يرى ضرور هذا الأمر، بل الدول الغربية كافة حيث أعربوا عن أملهم في أن تتواصل قنوات الحوار بينهم وبين روسيا وأمريكا، ولا تتوقف مجددًا.

وبسؤال نينيستو عما صرح به ترامب خلال لقاء منفصل جمعهما - قبل القمة الروسية - الأمريكية ؟ قال نينيستو إنه كان هناك بعض المخاوف من جانب بلاده والدول الأوروبية تجاه بعض التخمينات بشأن بعض القرارات التي من الممكن أن يتخذها ترامب ضد دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو بشأن التدريبات العسكرية، إلا أن كل هذه التخمينات لم تصح وأن ترامب لم يتطرق في محادثاته معه بشأن هذه القضايا.

وأوضح أن ترامب لم يقل أي شىء بشأن تقويض حلف الناتو ولم يطلق أي تهديدات أو أي قرارات تثير المخاوف، وهو الأمر الذي وصفه بـ "الإيجابي".

وبسؤال نينيستو عما إذا كان بوتين قد أطلعه - خلال لقاء منفصل جمعهما أيضًا - على رغباته التي يريد تحقيقها بصدد هذه القمة ؟ قال نينيستو إن بوتين أشار إلى وجود عدة قضايا مختلفة مع نظيره ترامب مازال النقاش بها مفتوح ولم يحسم بعد، وأنهما سيواصلان مناقشتها والتي تتضمن قضية الحد من التسلح، وما يدور في سوريا، وما يتعلق بأوكرانيا.

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