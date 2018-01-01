28 أغسطس.. تكريم أبناء المحامين المتفوقين بشمال القليوبية

أعلنت نقابة المحامين بشمال القليوبية، عن بدء تلقيها أوراق المتفوقين من أبناء المحامين لتكريمهم خلال الحفل السنوي، الذي يقام في 28 أغسطس المقبل، بنادي بنها، في تمام الثانية ظهرًا، برئاسة نقيب النقابة الفرعية مجدي المهدي، وبرعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.



وقال نقيب النقابة الفرعية، إنه من المقرر تكريم المتفوقين في الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية بنسبة 90%، والأزهرية بنسبة 85%، والشهادات الجامعية بتقدير جيد جدًا، على أن يتم تقديم صورة من "كارنيه" المحامي وشهادة الطالب.



وفي سياق متصل، أشار المهدي إلى أن الحفل يشمل تكريم 25 فائزًا بمسابقة القرآن الكريم، على أن يتم توزيع مكافآت مالية وشهادات تقدير، تحت إشراف مجلس النقابة.