رونالدو يستهدف لقب دوري الأبطال مع ناديه الجديد يوفنتوس

قال كريستيانو رونالدو أغلى لاعب في تاريخ يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إن رحيله من ريال مدريد "قرار مدروس بعناية" مع سعي المهاجم البرتغالي إلى مساعدة فريقه الجديد على الفوز بأول ألقابه في دوري أبطال أوروبا منذ أكثر من عقدين.

وأضاف رونالدو، الذي انضم إلى يوفنتوس الأسبوع الماضي بعقد لأربع سنوات مقابل 100 مليون يورو(117.07 مليون دولار)، أنه لم يرغب البقاء في منطقة راحته عقب الفوز بثلاثة ألقاب متتالية في دوري الأبطال مع ريال.

ورحل رونالدو (33 عاما) عن ريال مدريد وهو أكبر هداف في تاريخ النادي برصيد 451 هدفا بجميع المسابقات وفاز بلقبين في الدوري المحلي وأربعة في دوري الأبطال في تسع سنوات مع العملاق الاسباني.

وقال قائد البرتغال في مؤتمر صحفي اليوم "أنا شخص أفضل التفكير في الحاضر، مازلت صغيرا للغاية وأعشق دائما التحديات.. من سبورتنج لشبونة إلى مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد والآن يوفنتوس.

"إنه قرار مدروس بعناية، إنه أفضل ناد في ايطاليا ولديه مدرب بارز (ماسيميليانو اليجري) لذلك لم يكن من الصعب اتخاذ هذا القرار.

"أنا طموح للغاية وأعشق التحديات الجديدة. أتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد للغاية، الحظ دائما يساعد لكن عليك البحث عنه".

وقال رونالدو، إنه يشعر بالامتنان لفرصة تمثيل يوفنتوس واعترف بأن لاعبين في مثل عمره يسعون للاستقرار بالانتقال إلى بطولات أقل قوة في قطر أو الصين.

وتابع "يفكر اللاعبون في المعتاد أن مسيرتهم انتهت عندما يبلغون 33 عاما، لكني لا أشعر بذلك على الإطلاق" مضيفا: أن هذا يظهر كم هو "مختلف عن الآخرين".

وتابع: "يوفنتوس ناد كبير وعادة ما يذهب اللاعبون في مثل سني إلى قطر أو الصين مع كل الاحترام للجميع، لذلك الانتقال إلى مثل هذا النادي المهم والكبير في هذه المرحلة من مسيرتي يجعلني سعيدا للغاية".

وقال رونالدو: إن أحد عوامل انضمامه ليوفنتوس كانت حفاوة جماهير النادي به، ووقوفها في المدرجات لتصفق له في آخر مباراة خاضها في تورينو عندما سجل هدفا مذهلا من ركلة خلفية لصالح ريال في دور الثمانية لدوري الأبطال.

وأضاف: "كانت لحظة مذهلة حقا بالنسبة لي. الترحيب بك بهذه الطريقة أمر أسعدني كثيرا، هذا زاد دوافعي من أجل بدء مغامرة جديدة".

والتعاقد مع أفضل لاعب في العالم خمس مرات وهداف دوري الأبطال في آخر ستة مواسم صفقة مذهلة ليوفنتوس الذي فاز بالدوري المحلي في آخر سبعة مواسم لكنه لم يحرز لقب دوري الأبطال منذ 1996.

وقال رونالدو "سنقاتل ليس فقط من أجل دوري الأبطال ولكن من أجل الدوري أيضا ندرك أن المنافسة ستكون صعبة لكن يجب أن نحافظ على تركيزنا.

"أتمنى مساعدة يوفنتوس على الفوز بدوري الأبطال. لم يتمكنوا من الفوز العام الماضي لأن حتى الوصول للنهائي لا يضمن لك اللقب، وأتمنى أن أكون تميمة الحظ لهذا النادي وسنرى ما سيحدث".

وسجل رونالدو هدفين عندما فاز ريال 4-1 على يوفنتوس في نهائي دوري الأبطال 2017، وذلك بعد الفوز على اتليتيكو مدريد ليحرز لقب 2016 ثم ليفربول في نهائي الموسم المنصرم.

وواصل قائد البرتغال تألقه في كأس العالم في روسيا وسجل أربعة أهداف قبل أن يفشل في قيادة أبطال اوروبا لتجاوز دور الستة عشر.

وقال رونالدو: إنه سيبدأ المران مع يوفنتوس في 30 يوليو، ويتمنى المشاركة في المباراة الأولى في بداية مشوار الدفاع عن لقب الدوري في أغسطس.