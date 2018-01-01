السلطات الليبية تقبض على 59 مهاجرًا مصريًا و3 من مهربي البشر

أوقفت عناصر بوابة الأمن في منطقة البيضان الليبية التابعة لمديرية أمن إجدابيا حوالي 59 مهاجرًا غير شرعي مصري، تسللوا إلى ليبيا من الحدود الشرقية للبلاد باتجاه مدينة أجدابيا.



وأوضح آمر بوابة منطقة البيضان ملازم أول محمد الفاخري، في بيان نشرته صفحة مديرية أمن أجدابيا على موقع فيسبوك، أنه تم القبض على 3 مهربين ليبيين أحدهم من أكبر مهربي البشر في المنطقة، بينما ينتمي الشخص الرابع من قبيلة أولاد علي، وذلك حسب بوابة الوسط الليبية.



وأكد الفاخري أن المهاجرين يحملون أوراق وإثباتات شخصية مزورة، مؤكدا أنهم سيحالون للجهات المختصة في أقرب وقت ممكن بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.