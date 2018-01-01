أديداس تعتزم الاعتماد فقط على اللدائن المعاد تدويرها بحلول 2024

أعلنت شركة الملابس والأحذية الرياضية الألمانية "أديداس" اليوم الاثنين، اعتزامها الاعتماد فقط على اللدائن المعاد تدويرها في تصنيع منتجاتها بحلول.2024

وتعهدت الشركة بوقف استخدام اللدائن "الجديدة" في صناعة ملابسها الرياضية بحسب قناة "سي إن إن مني" التلفزيونية الاقتصادية.

كما تعتزم "أديداس" وقف استخدام اللدائن الجديدة التي لم يسبق استخدامها في مكاتبها ومنافذ البيع والمستودعات ومراكز التوزيع التابعة لها.

يذكر أن "أديداس" هي أحدث شركة تتعهد بالحد من استخدام اللدائن. كانت سلسلة مقاهي "ستارباكس" الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق قرارها وقف استخدام الماصات المصنوعة من اللدائن في فروعها، كما تختبر سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية "ماكدونالدز" برنامجا لتقليل استخدام اللدائن

في بريطانيا وأيرلندا.

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" الاقتصادية فإن "أديداس" تتوقع بيع 5 ملايين حذاء مصنوعة من لدائن معاد استخدامها خلال العام الحالي و11 مليون خلال.2019 وكانت الشركة قد باعت مليون حذاء من هذا النوع خلال العام الماضي.