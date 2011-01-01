مبعوث الأمم المتحدة: صناعة النفط الليبية غير مستقرة

حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا من أن صناعة النفط في البلد الذي مزقته الحرب غير مستقرة وأن فشل الاتفاقيات بشأن النفط سيجعل من الصعب المضي قدما لإجراء الانتخابات في ديسمبر.



وانزلقت ليبيا إلى الفوضى في عام 2011 بعد إسقاط الزعيم السابق معمر القذافي في ثورة مسلحة.

وتتقاتل ميليشيات وهيئات سياسية متنافسة منذ ذلك الحين على السيطرة على احتياطيات البلاد من النفط في ظل حكومتين متنافستين.



ووافق أربعة من زعماء ليبيا المتنافسين في قمة عقدت بباريس في وقت سابق من العام الجاري على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في العاشر من ديسمبر. إلا أن مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة قال اليوم الاثنين إن المضي قدما لإجراء الانتخابات سيكون قرارا غير حكيم إذا لم تكن الظروف مناسبة.



ودعا سلامة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية قائلا: "إن استقرار ووحدة البلاد على المحك"، وأنه سيكون من "الصعب دفع العملية السياسية" دون اتخاذ إجراء.



وسيطرت المؤسسة الوطنية للنفط على الموانئ الشرقية: رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة في 11 يوليو الجاري بعد أن تسبب القتال بين الجماعات المتنافسة إلى تعليق العمليات الشهر الماضي.



وتخضع المؤسسة الوطنية للنفط لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء فايز السراج والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها وتدعمها الأمم المتحدة.



وقال سلامة لمجلس الأمن الدولي إنه يخشى من أن الاتفاقات لاستئناف إنتاج النفط لن تستمر ما لم تتم معالجة المخاوف الكامنة بشأن توزيع الثروة و"النهب المتوطن للموارد" في البلاد.



وتوقفت صادرات النفط الليبي الشهر الماضي نتيجة للقتال بين قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة اللواء خليفة حفتر، وميليشيات منافسة في منطقة الهلال النفطي الشمالي الشرقي للبلاد.