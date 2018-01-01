عبدالعاطي: 8 ملايين جنيه لتطهير محطات الري

اختتمت فعاليات ورشة عمل المرحلة التمهيدية الخاصة بمشروع الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية لقطاع المياه، اليوم الإثنين، والذي يهدف إلى دعم الإصلاح المؤسسي وتعزيز القدرات الفنية لقطاع الموارد المائية في مصر، وتحسين إدارة واستخدام الموارد المائية، من خلال تطوير كفاءات التشغيل للأطراف الشريكة والمستفيدين.

وكشف المهندس محمد عبدالعاطي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري، عن تنفيذ العديد من المشروعات لإنشاء وصيانة محطات الري، بهدف توفير المياه اللازمة لكافة الزراعات بمختلف المحافظات، مؤكدًا إجراء عمليات تطهير دائمة لمختلف المحطات بقيمة 8 ملايين جنيه، للحفاظ عليها من كافة الملوثات التي تعوق وصول المياه للأراضي.